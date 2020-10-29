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مختص في علم الفيروسات يكشف: “هناك فئة من الأشخاص تملك خصائص وراثية ومناعية تجعلها لا تصاب مطلقا بفيروس كورونا”

2020/10/29 أهم الأخبار, المصدر مع وات, مجتمع

قال الأستاذ في علم الفيروسات بكلية الصيدلة بالمنستير محجوب العوني، اليوم الخميس، إن “هناك فئة من الأشخاص تملك خصائص وراثية ومناعية تجعلها لا تصاب مطلقا بفيروس “كورونا” المستجد حتى ولو خالطت أشخاصا حاملين لهذا الفيروس دون أخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة”.
وأفاد المختص، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن عدم اصابة هذه الفئة من الناس بفيروس “كورونا” تدل على أن هذا الفيروس عجز عن الولوج داخل خلايا هؤلاء الأفراد والتفاعل معها بسبب عدم وجود أرضية وراثية ملائمة لذلك وعدم قابلية أجسامهم للاصابة، مشيرا الى وجود عدة عناصر حول خلايا الجسم تدافع بقوة وتمنع الفيروس من الدخول اليها.
وأوضح المختص أن اصابة الانسان بالفيروسات بصفة عامة مرتبط بمدى قابلية جسده لذلك، ووجود أرضية وراثية ملائمة ترتبط بطبيعة البروتينات والأجسام المضادة للفيروسات الموجودة في الجسد، قائلا إن “هناك عدة عوامل مدعمة للقابلية الوراثية وعوامل أخرى تخفف من هذه القابلية في خلايا كل جسم وهو ما يفسر تباين تأثير الفيروسات في مختلف أجسام المصابين رغم انتمائهم الى عائلة واحدة”.

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