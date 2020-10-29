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توزر: حالة وفاة ثامنة منذ بداية الجائحة وارتفاع عدد المصابين الى 536 حالة

2020/10/29 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجلت ولاية توزر، مساء أمس الاربعاء، حالة وفاة جديدة بسبب الإصابة بفيروس “كورونا”، هي الثامنة منذ بداية الجائحة في الجهة، وفق ما أكده المدير الجهوي للصحة، نبيه ثابت، اليوم الخميس.
وبين ثابت، في تصريح لـ(وات)، أن حالة الوفاة تتعلق بكهل في 65 من عمره أصيل حامة الجريد، تم ايواؤه قسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجهوي بتوزر مدة يومين فقط قبل أن يفارق الحياة بسبب تعكر حالته الصحية، مشيرا الى أنه كان قد دخل المستشفى في حالة متقدمة حيث يعاني من ضيق تنفس حاد.
وأضاف، أنه تم أيضا تسجيل 35 إصابة جديدة على إثر تلقي الإدارة الجهوية للصحة، مساء أمس الأربعاء، نتائج تحاليل 130 عينة ، ليرتفع اجمالي عدد الإصابات بفيروس “كورونا” منذ بداية الجائحة الى 536 إصابة، علما وأن 523 إصابة تم تسجيلها بعد إعادة فتح الحدود في موفى جوان الفارط.
وتوزعت الإصابات الجديدة الى 34 في توزر المدينة، من بينها 9 لدى طلبة من بين المقيمين في الحي الجامعي بتوزر، وحالة واحدة في حامة الجريد وهي المتعلقة بالشخص المتوفي.

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