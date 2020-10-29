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وزارة التربية: تعليق الدروس بكافة المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة الى غاية 8 نوفمبر 2020

2020/10/29 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

 

اعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، عن تعليق الدروس بكافة المدارس الابتدائية، والإعدادية، والمعاهد العمومية والخاصة، الراجعة بالنظر الى وزارة التربية، بداية من يوم الاربعاء 28 اكتوبر الجاري، بعد انتهاء الدروس، الى غاية يوم الاحد 8 نوفمبر 2022.

وأفادت الوزارة، في بلاغ لها، ان هذه العطلة ستخصص لتعقيم كافة المؤسسات التربوية، مع استئناف الدروس يوم 9 نوفمبر القادم.

ويعتبر هذا القرار، حسب الوزارة، تمديدا لعطلة نصف الثلاثي الأول، (المبرمجة سلفا بداية من الاثنين 2 نوفمبر 2020 الى غاية الاربعاء 4 نوفمبر 2020)، وذلك بفترة 5 ايام إضافية، تتوزع يومي الجمعة 30، والسبت 31 اكتوبر الجاري، وأيام 5 و 6 و 7 نوفمبر القادم.

وأكدت الوزارة، في ذات السياق، حرصها على العمل مع كافة الفاعلين التربويين، والأطراف الاجتماعية، على احكام الاستعداد لاستئناف الدروس بالمؤسسات التربوية، وتعزيز ظروف الوقاية والسلامة بها، وإنفاذ كافة التدابير الرامية لحماية الاسرة التربوية، بما يمنح بيئة تربوية امنة لكافة التلاميذ، والأسرة التربوية، بمختلف أسلاكها، ومكوناتها، حسب نص البلاغ.

يشار إلى ان رئيس الحكومة هشام مشيشي، كان اقر إثر اجتماع لجنة مجابهة فيروس كورونا، أمس الاربعاء، جملة من الاجراءات للحد من انتشار العدوى بكوفيد 19 في تونس، من أهمها منع التنقل بين الولايات إلا لضرورة العمل والحالات الاستثنائية والطلبة، وتعليق الدروس بمختلف المؤسسات التربوية إلى غاية يوم 8 نوفمبر القادم، وتعليق الدروس الحضورية واعتماد نظام التواصل البيداغوجي عن بعد بكافة مؤسسات التعليم العالي.

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