سيدي حسين: القبض على شخصين من أجل السرقة من داخل مسكون والمشاركة في ذلك

إثر تقدم إمرأة يوم 16 أكتوبر 2020 إلى مقر مركز الأمن الوطني بالعطار بمنطقة الأمن الوطني بسيدي حسين والإعلام عن تعرض منزلها إلى السرقة من داخلها والاستيلاء على مبلغ مالي 1100 دينار وخاتم من المعدن الأصفر، تعهدت الوحدات المذكورة بالبحث في الموضوع وبإجراء التحريات اللازمة، تمكنت يوم 29 أكتوبر 2020 من القبض على شخصين (من ذوي السوابق العدلية) اللذان بالتحري معهما، اعترفا بارتكابهما لعملية السرقة المذكورة بمشاركة إبن المتضررة وبتقاسمهم المسروق بينهم.

كما تبيّن أن أحدهما مورّط في قضية “افتكاك متاع الغير باستعمال العنف الشديد” ومحل منشوري تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية من أجل تورطه في قضايا “تكوين وفاق إجرامي” و”افتكاك متاع الغير”.

بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بهما من أجل “السرقة من داخل محل مسكون والمشاركة في ذلك” وإدراج شريكهما في العملية بالتفتيش ومواصلة الأبحاث.