سيدي بوزيد: حملة تحسيسية حول اجبارية ارتداء الكمامة في وسائل النقل ببادرة من الهيئة الجهوية للهلال الأحمر

نظّم الهلال الأحمر التونسي فرع سيدي بوزيد، اليوم الجمعة، حملة تحسيسية بهدف التوعية باجبارية ارتداء الكمامة في مختلف وسائل النقل توقيا من انتشار فيروس “كورونا”.

وبين نائب رئيس الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بسيدي بوزيد، نزار فهامية، في تصريح لـ”وات”، ان أنشطة الهيئة الجهوية للهلال الأحمر تهدف للتوقي من انتشار فيروس “كورونا”، والتوعية بمخاطر عدم الالتزام بالبروتوكول الصحي، والحث على تطبيق اجراءات التوقي الخاصة والعامة.

وأضاف أن فرق الهلال الأحمر قامت اليوم بتوزيع حوالي 1500 كمامة في محطة النقل البري، ومحطة سيارات الاجرة، ومحطة النقل الريفي، ووزعت عددا من المطويات التحسيسية التي تتضمن توصيات حول طرق التوقي من المرض وأعراضه وكيفية التعامل في حال التقاط العدوى، وسبل الوقاية النفسية أثناء تفشي الوباء، كما علقت مطوية على مخلف سيارات النقل تنبه الى اجبارية ارتداء الكمامة.

وذكر نزار فهامية ان الهيئة الجهوية للهلال الأحمر بسيدي بوزيد وزعت حوالي 12 ألف كمامة خلال الموجة الثانية من انتشار المرض على المدارس الاعدادية والثانوية بكل المعتمديات، كما وزعت كميات من “الجال” المطهر، ومكنت بعض المدارس من جهاز قيس الحرارة ومن كميات من الصابون السائل.

وأشار إلى أن فرق الهلال الاحمر المحلية تواصل المشاركة في عمليات التعقيم في مختلف المعتمديات، مبيّنا أن هذا النشاط التحسيسي سيشمل كل الادارات والأسواق والدكاكين بهدف التوعية بضرورة التوقي من انتشار المرض.