تعليق نشاط مؤسّسات الشباب بمختلف أصنافها الى غاية يوم 9 نوفمبر المقبل

اعلنت وزارة الشباب والرياضة والادماج المهني عن تعليق نشاط مؤسّسات الشباب بمختلف أصنافها بداية من يوم الجمعة 30 أكتوبر الجاري إلى غاية يوم الإثنين 9 نوفمبر المقبل.

واضافت الوزارة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك انه تم اتخاذ هذا الاجراء استنادا لقرارات رئاسة الحكومة وفي إطار التدابير المتخذة للتوقي والحدّ من انتشار فيروس كورونا وحرصا على سلامة كافة العاملين بالمؤسسات الشبابية من إطارات وأعوان وروّاد ومتعاونين.

وتابعت انه سيتم تخصيص هذه الفترة لتعقيم المؤسّسات الشبابية على أن يكون استئناف النشاط يوم الثلاثاء 10 نوفمبر.

ومن جهة اخرى، اوضحت وزارة الشباب والرياضة والادماج المهني انه يمكن بصفة استثنائية تطوّعية وبعد الحصول على ترخيص مسبق من المندوبية الجهوية للشّباب والرّياضة والتربية البدنية مرجع النّظر تأمين بعض الأنشطة التوعوية والتحسيسية مع ضرورة الالتزام والتقيّد بمختلف التدابير والإجراءات الضرورية لحماية جميع المتدخّلين والتوقي من أي تداعيات ممكنة.