اصابة رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم احمد احمد بفيروس كورونا

اعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم على موقعه الرسمي على شبكة الانترنت يوم الجمعة عن اصابة رئيسه الملغاشي احمد احمد بفيروس كورونا (كوفيد-19).

واضاف ذات المصدر ان احمد احمد اظهر بعد وصوله يوم الاربعاء الماضي إلى القاهرة أعراض الأنفلونزا الخفيفة وخضع لبروتوكول كوفيد-19 يوم الجمعة وقد جاءت نتائج الاختبار إيجابية.

وتابع الاتحاد الافريقي لكرة القدم في بيانه ان احمد احمد سيقوم على الفور بعزل نفسه لمدة 14 يومًا على الأقل في فندق الإقامة الخاص به مبينا انه تم إبلاغ جميع الاشخاص الذين تواصلوا مع احمد احمد خلال الأيام السبعة الماضية خاصة خلال رحلته إلى المغرب لحضور نهائي كاس الكونفدرالية الافريقية وطُلب منهم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكان احمد احمد اعلن مؤخرا ترشحه لفترة نيابية ثانية على راس الاتحاد الافريقي لكرة القدم.