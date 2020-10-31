تسجيل 65 اصابة جديدة بفيروس كورونا بالمؤسسات التربوية

سجلت وزارة التربية ، 65 إصابة جديدة بفيروس ” كورونا ” المستجد بالمؤسسات التربوية، وارتفع بذلك عدد الاصابات في الوسط المدرسي منذ مطلع السنة الدراسية في 15 سبتمبرالفارط وإلى غاية يوم 28 أكتوبر الجاري الى 1841 اصابة و4550 مشتبه بإصابتها بالفيروس، وفق ما أعلنت عنه الوزارة، مساء أمس الجمعة.

وأشارت الوزارة في بلاغها الدوري حول الوضع الصحي بالوسط المدرسي، إلى أن الإصابات شملت 873 مؤسسة تربوية، بنسبة قدرت بـ 14.28 المائة، وطالت الإصابات 778 تلميذا و849 مدرسا و166 من إطار الإشراف الإداري والبيداغوجي والإداريين والقيمين العامين والقيمين والمرشدين التطبيقيين بالإضافة إلى 48 إصابة في صفوف العملة بهذه المؤسسات.

وتأتي هذه الحصيلة بعد إجراء التحاليل المخبرية لحالات مشتبه بإصابتها خضعت للمتابعة قبيل الدخول في عطلة بكافة المدارس والمعاهد العمومية والخاصة، الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية التي يستمر بها تعليق الدروس من الأربعاء 28 أكتوبر الجاري، إلى غاية يوم الأحد 8 نوفمبر 2022.

وأفادت الوزارة ، أن هذه العطلة ستخصص لتعقيم كافة المؤسسات التربوية، مع استئناف الدروس يوم 9 نوفمبر القادم. ذ

يشار إلى أن رئيس الحكومة هشام المشيشي، كان اقر إثر اجتماع لجنة مجابهة فيروس كورونا، الأربعاء المنقضي، تعليق الدروس بمختلف المؤسسات التربوية إلى غاية يوم 8 نوفمبر القادم، في اطار حزمة من الاجراءات الهادفة الى احتواء موجة كورونا.