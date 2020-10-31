مدنين: تسجيل 20 اصابة جديدة بفيروس “كورونا”

سجلت ولاية مدنين 20 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” من جملة نتائج تحاليل 90 عينة وردت من مخابر جزيرة جربة الثلاثة (الخاصة والعمومية)، وكشفت التحاليل ايضا عن شفاء 6 اشخاص بمعتمديات جربة (4 بحومة السوق وحالة شفاء في كل من ميدون واجيم)، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز.

وبين العنز ان الاصابات الجديدة بفيروس “كورونا” تتضمن اصابتين لتلميذين واصابتين لعوني صحة، ما يرفع عدد الاصابات في قطاع الصحة الى 30 اصابة، فيما تتوزع الاصابات الجديدة بين 6 اصابات في كل من بن قردان وحومة السوق و3 اصابات في كل من مدنين الجنوبية وميدون واصابة واحدة في كل من سيدي مخلوف وجرجيس.

واشار ذات المصدر الى ان كل الاصابات محلية ومخالطة لاصابات سابقة وليست بحالات استشفائية، ليبقى عدد المقيمين بالمستشفيات بالجهة من المصابين بفيروس “كورونا” 13 مصابا منهم مصابين اثنين في قسم الانعاش.