مستجدات الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

*ولاية قابس

سجلت ولاية قابس، اليوم السبت، 22 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” من جملة 80 تحليلا وردت على الإدارة الجهوية للصحة، فضلا عن حالة وفاة إضافية لشخص أصيل معتمدية قابس الجنوبية ليرتفع بذلك عدد الوفايات بسبب الفيروس بالولاية الى 36 حالة.

وتتوزع حالات الإصابة الجديدة إلى 08 إصابات بقابس الجنوبية، و04 إصابات بكل من قابس الغربية والحامة، وإصابتين ( 02 ) بكل من قابس المدينة والمطوية، وإصابة واحدة (01) بكل من مطماطة الجديدة ووذرف.

هذا وبلغ العدد الجملي للأشخاص المصابين بالفيروس والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية 1805 أشخاص من بين 2138 شخصا ثبتت إصابتهم بالفيروس، ويبلغ العدد الجملي لحالات العدوى النشطة بالجهة 331 حالة من بينها 112 حالة بقابس الجنوبية و52 حالة بقابس المدينة و41 حالة بالحامة و40 حالة بقابس الغربية و34 حالة بغنوش.

*ولاية منوبة

مسجّلت ولاية منوبة، 30 حالة شفاء من فيروس “كورونا” و 06 حالات وفاة امس الجمعة، فيما سجّلت، اليوم السبت، 3 حالات وفاة إضافية في معتمديتي وادي الليل والدندان، لأشخاص غير مدرجين في سجل حاملي الفيروس بالجهة.

وباحتساب حالات الشفاء الجديدة المسجّلة، يرتفع إجمالي عدد حالات الشفاء الى463 حالة وينخفض عدد حاملي الفيروس بالجهة إلى 511 حالة منها 509 حالات محل ايواء ذاتي و حالتي ايواء بالمستشفيات.

هذا وسجّلت الجهة منذ بداية الجائحة الى اليوم، 1048 اصابة، و463 حالة شفاء و78 حالة وفاة منها حالة بطبربة لم تدفن بعد وذلك اثر احالتها على قسم الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول مساء أمس.

*ولاية زغوان

سجلت ولاية زغوان، اليوم السبت، حالتي وفاة بفيروس “كورونا” لشخصين من معتمدية صوّاف، ليرتفع عدد الوفايات بالجهة إلى 31 حالة وفاة، إلى جانب ارتفاع حالات الإصابة بعد تسجيل 29 إصابة جديدة شملت كافة المعتمديات، حيث بلغ إجمالي الإصابات بالولاية 551 إصابة منذ إعادة فتح الحدود في جوان المنقضي، منها 44 إصابة سجلت لدى اطارات الطبية وشبه طبية.

*ولاية سيدي بوزيد

سجلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم السبت، 30 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” وحالتي وفاة، وذلك اثر ورود نتائج 47 تحليلا، ليرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات منذ انتشار الفيروس بالولاية الى 1110 حالات منها 763 حالة شفاء و38 حالة وفاة.

هذا وقد بلغ عدد الاصابات بفيروس “كورونا” في صفوف اعوان واطارات الصحة بالجهة 95 اصابة منذ بداية الجائحة.

*ولاية نابل

سجلت ولاية نابل، اليوم السبت، 163 حالة إصابة محلية جديدة بفيروس “كورونا” المستجد ليرتفع العدد الجملي للاصابات منذ بداية الجائحة إلى 3675 حالة، فيما بلغ عدد الوفايات 79 حالة وفاة على إثر تسجيل حالة وفاة جديدة لمسن أصيل معتمدية منزل بوزلفة.

كما ارتفع عدد الحالات التي لا تزال حاملة للفيروس وتخضع للعزل الصحي إلى 1394 حالة، في حين بلغ عدد الذين تم رفع العزل الصحي عنهم 2202 حالة من بينهم 152 حالة تم رفع العزل الصحي عنها خلال الاربع وعشرين ساعة الأخيرة.

*ولاية الكاف

-سجّلت ولاية الكاف، اليوم السبت، 5 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس “كورونا”، و73 إصابة إضافية وذلك بعد إجراء 138 تحليلا مخبريا لعينات تم رفعها يومي29 و 30 اكتوبر الجاري ليرتفع بذلك عدد الوفايات إلى 36 حالة مؤكدة وعدد الحالات الإيجابية الحاملة للفيروس إلى 1400 حالة.

كما أتمّ 1084 شخصا فترة الحجر الصحي في حين لا يزال316 شخصا يخضعون إلى هذا الإجراء منهم 206 أشخاص في مدينة الكاف، و41 في الدهماني، و23 في تاجروين.

*بن عروس

سجّلت اللجنة الجهوية لمتابعة تداعيات فيروس “كورونا” والتصدي لانتشاره بولاية بن عروس اليوم السبت 70 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع عدد الإصابات منذ بداية الجائحة الى 3108 إصابات، مثلما ارتفع عدد الحالات المتعافية ليصل الى 2586 حالة.

هذا وقد وغادر مركز الحجر الصحي الاجباري ببرج السدرية 15 مقيما ليبقى عدد الخاضعين للحجر الاجباري بالمركز في حدود 104 مقيمين.

*ولاية تطاوين:

سجّلت الادارة الجهوية للصحة بتطاوين، اليوم السبت، 20 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” ما رفع عدد حالات الإصابة منذ بداية الجائحة الى 328 حالة، منها 291 حالة بعد اعادة فتح الحدود في جوان الماضي، فيما بلغ إجمالي عدد الوفايا 17 حالة منها حالة وحيدة قبل فتح الحدود.

وتتوزّع الاصابات الجديدة المسجّلة اليوم الى 7 حالات في معتمدية تطاوين الشمالية، و6 حالات في معتمدية غمراسن، و3 حالات في معتمدية تطاوين الجنوبية، و3 حالات في معتمدية الصمار، وحالة وحيدة في معتمدية رمادة.

ويخضع حاليا 60 مصابا للحجر الصحي الذاتي في منازلهم، ويتلقى 3 مصابين العلاج في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين

*ولاية قبلي

سجلت ولاية قبلي مساء أمس الجمعة 74 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد من جملة نتائج التحاليل الواردة على الادارة الجهوية للصحة من المخبر المرجعي بالمنستير ومن احد المخابر الخاصة بولاية قابس، إلى جانب تسجيل حالة وفاة لامراة أصيلة مدينة دوز .

وتتوزع الاصابات الجديدة المسجلة إلى 31 حالة بدوز، و 14 حالة بمنطقة جمنة من معتمدية قبلي الجنوبية، علاوة على 10 حالات بقبلي المدينة، اضافة الى 5 حالات بمنطقة البليدات من معتمدية قبلي الجنوبية، و3 حالات بقرية المنصورة من معتمدية قبلي الشمالية، و4 حالات بمنطقة الرابطة من ذات المعتمدية، فضلا عن تسجيل حالة واحدة بكل من المساعيد، وطنبار، ونويل، والزوية، وبوعبد الله، وأم الصمعة، والفوار.

وبتسجيل هذه الاصابات يرتفع اجمالي عدد المصابين منذ ظهور الوباء في الجهة الى 640 حالة منها 401 حالة شفاء و8 حالات وفاة.

*ولاية القصرين

ارتفعت حصيلة الوفايات جراء فيروس “كورونا” المستجد بولاية القصرين، منذ بداية الجائحة إلى غاية اليوم السبت، إلى 49 حالة وفاة بعد تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، وارتفعت أيضا حصيلة الإصابات إلى 935 إصابة بعد تسجيل 36 إصابة جديدة اليوم من جملة 73 عينة تم تحليلها بالمخبر العسكري المتنقل للتحاليل الجرثومية المرّكز بالجهة منذ الأسبوع المنقضي.

وتتوزع الإصابات الجديدة المذكورة، حسب معتمديات الجهة، إلى 9 إصابات بالقصرين الشمالية، و4 بالزهور، و6 إصابات بسبيطلة، و6 إصابات بسبيبة، و9إصابات بفريانة، وإصابتين بجدليان.

وسجلت الجهة 356 حالة تعاف منذ بدء جائحة ” كورونا” الى حدود مساء أمس الخميس، فيما لا تزال 530 حالة حاملة للفيروس.

*ولاية سوسة

سجلت ولاية سوسة اليوم السبت 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها حالة إصابة لمواطن وافد من الخارج ليرتفع العدد الجملي للمصابين بالجهة منذ إعادة فتح الحدود الى 5507، فضلا عن تسجيل حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفايات الى 135 وفاة منذ إعادة فتح الحدود

وسجّلت الجهة ارتفاعا كبيرا في عدد المصابين الذين اتموا فترة الحجر الصحي حيث ارتفع العدد الى 2722 مصابا سابقا في حين لم يتجاوز عدد الخارجين من فترة الحجر الصحي الى حدود امس الجمعة 1775 مصابا أي بفارق 947 شخصا

وبلغ عدد الإصابات في صفوف الإطارات الطبية وشبه الطبية بالجهة 368 إصابة بعد تسجيل 7 إصابات جديدة اليوم

هذا ويبلغ اجمالي الإصابات بكوفيد 19 بولاية سوسة منذ بداية انتشار جائحة كورونا 5596 إصابة، وعدد المتعافين 2800 متعاف، فيما بلغ اجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة 143 وفاة