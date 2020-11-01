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منوبة: 05 حالات وفاة جديدة بكورونا منها اب وابنه، وزوجة فقدت زوجها خلال هذا الاسبوع

2020/11/01 أهم الأخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجّلت ولاية منوبة اليوم الاحد ، 05 حالات وفاة إضافية جراء فيروس كورونا في طبربة والدندان والجديدة والمرناقية ، وذلك حسب معطيات الإدارة الجهوية للصحة بمنوبة.
وتتعلق الوفيات المسجلة بامرأة تبلغ من العمر 89 سنة بمعتمدية الجديدة، أعلمت عائلتها عن وفاتها مساء أمس السبت بمستشفى الرابطة وثبتت إصابتها بفيروس كورونا بعد اربعة ايام من وفاة زوجها بنفس الفيروس.
وسجلت معتمدية طبربة بدورها حالتي وفاة في عائلة واحدة ، تتعلق الاولى بكهل يبلغ من العمر 56 سنة كان توفي الجمعة بالمنزل، وتم اخضاع جثمانه لاختبار الكوفيد بمستشفى شارنيكول ، ليتوفي والده البالغ من العمر81 عاما صبيحة اليوم بالمنزل ايضا بعد اصابته بنفس الفيروس.
كما توفيت مواطنة تبلغ من العمر 73 سنة اصيلة الدندان بعد ايوائها بمستشفى عبد الرحمان مامي باريانة وثبوت اصابتها بفيروس كورونا.
وسجلت معتمدية المرناقية ،حالة وفاة جديدة لامرأة تبلغ من العمر 72 عاما كان توفيت امس بمستشفى الرابطة ، وذلك بعد ايوائها هناك ،واخضاعها لاختبار الكوفيد 19 الواردة نتيجته ايجابية .
وتقوم بلديات طبربة والجديدة والدندان والمرناقية بمتابعة من اعوان حفظ الصحة بالادارة الجهوية للصحة بعمليات الدفن والتي تتواصل حتى مساء اليوم ،وذلك وفق البروتوكول الصحي .
وبتسجيل حالات الوفاة الجديدة يبلغ عدد ضحايا فيروس كورونا في الجهة 82 حالة، فيما سجّلت منذ بداية الجائحة الى اليوم، 1094 اصابة ، و463 حالة شفاء.

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