سليانة: تفكيك عصابة مختصّة في السطو والسرقة وحجز مسروقات بقيمة 6 آلاف دينار

تمكّن أعوان واطارات مركز الحرس الوطني بسليانة الشمالية، في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، من تفكيك عصابة متكونة من 4 أشخاص مختصة في السطو والسرقة، كانت استهدفت عددا من المحلات العامة والخاصة والسكنية، وفق ما ذكره، اليوم السبت، مصدر أمني مسؤول بالجهة.

وبيّن ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، أن هذه العصابة تنشط بكل من معتمديتي سليانة الشمالية وبرقو وسليانة المدينة، مشيرا الى أنه تم الاحتفاظ بأفراد العصابة والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و23 سنة، وذلك بعد مداهمات لمنازل ونقاط مشبوهة بين معتمديتي برقو وسليانة الشمالية وسليانة المدينة.

وقد حجزت الوحدات الأمنية لدى أفراد هذه العصابة مجموعة من الآلات الكهربائية والميكانيكية وقطع الغيار، الى جانب هياكل دراجات ناريّة ومعدّات بناء وأسلاك كهربائية ذات ضغط عالي، تقدر قيمتها بأكثر من 6 آلاف دينار.

يذكر أن المظنون فيهم من ذوي السوابق العدلية ولا تزال الابحاث جارية، بحسب ما أوضحه المصدر الأمني المسؤول.