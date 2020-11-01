القبض على عنصر تكفيري صادر في شأنه حكم بالسجن 21 سنة

تمكّنت أمس السبت الوحدات التابعة لمنطقة الحرس الوطني في نابل من إلقاء القبض على عنصر تكفيري عمره 35 سنة قاطن بجهة منارة الحمامات.

وأوضح بلاغ صادر اليوم الأحد عن وزارة الدّاخلية أن هذا العنصر محل منشوري تفتيش من أجل “الانتماء الى تنظيم إرهابي” وصادر في شأنه حكم بالسجن مدة 21 سنة،

وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأنه.