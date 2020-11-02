بورصة تونس تستهل الأسبوع على منحى سلبي بتراجع بنسبة 2ر0 بالمائة

أقفلت بورصة تونس حصة، الإثنين، بتسجيل تراجع في مؤشر ” توننداكس” بنسبة 2ر0 بالمائة عند مستوى 98ر6541 نقطة وسط حجم تداول ضعيف جدا بلغ 2 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة، التونسية للأوراق المالية.

وبخصوص أداء الأسهم، تصدر سهم اسمنت بنزرت قائمة الارتفاعات حيث ارتفع بنسبة 8ر2 بالمائة (850ر1 د)، وإلى غاية 30 سبتمبر 2020، ورغم توقف الإنتاج خلال الحجر الصحي الشامل لمدة 45 يوما، فإن مؤسسة الاسمنت العمومية حققت ارتفاعا في رقم أعمالها بنسبة 12 بالمائة بما قدره 80 مليون دينار.

وارتفع سهم مصنع التأثيث الداخلي بنسبة 4ر1 بالمائة ( 980ر2 د)، وقد كان لجائحة كوفيد-19 واجراء الحجر الصحي الشامل لمدة شهرين، التأثير الكبير على رقم أعمال المجموعة المختصة في التأثيث المكتبي، حيث تراجعت مداخيلها خلال التسعة أشهر الأول من سنة 2020، بنسبة 29 بالمائة ما يعادل 9ر11 مليون دينار.

في المقابل شهد سهم مجموعة تواصل القابضة انخفاضا بنسبة 2ر4 بالمائة (230ر0 د) كما تراجع سهم شركة بيع المنتوجات الصحية “ليلاس” بنسبة 2ر1 بالمائة (640ر11 د).