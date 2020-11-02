المهدية/تجارة: تحرير 307 مخالفات اقتصادية خلال شهر أكتوبر 2020

أمن 60 فريق مراقبة تابع للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمهدية، طيلة شهر أكتوبر 2020، حوالي 1459 عملية مراقبة، أفضت إلى تحرير307 محاضر بحث عدلي، وفق ما أكدته الإدارة.

وتعلقت 113 من هذه بين المخالفات بالترفيع والزيادة غير القانونية في الاسعار، و63 بسبب غياب الفوترة و46 لغياب إشهار الأسعار.

وشملت 15 مخالفة استعمال مواد مدعمة، والتفريط فيها، فيما شملت 48 مخالفة أخرى مجموعة من التجاوزات في عدة قطاعات.

وأشارت الإدارة الجهوية للتجارة إلى أن فرق المراقبة تدخلت، خلال هذه الزيارات، لمعالجة عدة تشكيات تقدم بها مواطنون من أجل تجاوزات تهم الأسعار في مواد أساسية، والغش في إسداء الخدمات، وعدم الاعتراف بحق الضمان.

وحجزت فرق المراقبة، في ذات الإطار، 2488 لترا من الزيت النباتي المدعم و5 أطنان من مادة السميد و950 كلغ من السكر.

وتضمنت المحجوزات، أيضا، 1862 علبة تبغ و10 آلاف بطاقة تأشير تستعمل لتدليس جودة أعلاف مركبة، إلى جانب 457 كلغ من الفواكه الجافة.