القصرين/كورونا: 10 وفيات جديدة جراء فيروس ” كورونا” خلال ال72 ساعة الأخيرة

سجلت الجهة الصحية بولاية القصرين، خلال ال72 ساعة الأخيرة، 10 حالات وفاة لمصابين بفيروس “كورونا” المستجد من أصيلي معتمديات فريانة وسبيبة وسبيطلة وجدليان وفوسانة وفريانة، من بينهم 8 مصابين وافاهم الأجل يومي أمس الأحد واليوم الاثنين، وإثنان توفيا السبت المنقضي.

وبذلك، يرتفع عدد الوفيات بالولاية منذ بدء الجائحة إلى غاية مساء اليوم الاثنين إلى 59 حالة وفاة، وفق المدير الجهوي للصحة، عبد الغني الشعباني.

وبين الشعباني في تصريح ل(وات) أن حصيلة الإصابات جراء فيروس “كورونا ” ارتفعت الى 1004 حالات منذ بدء الجائحة إلى اليوم، بعد تسجيل 69 إصابة جديدة مساء أمس الاحد إثر صدور نتائج تحاليل 119 عينة تم تحليلها بالمخبر العسكري المتنقل للتحاليل الجرثومية المّركز بمدرسة التمريض بالمستشفى الجهوي بالقصرين منذ 21 أكتوبر المنقضي.

وتتوزع الإصابات حسب المعتمديات وفق آخر تحيين صادر هذا المساء عن الإدارة الجهوية للصحة، إلى 24 إصابة بالقصرين الشمالية و6 إصابات بالزهور و15 إصابة بسبيطلة و8 إصابات بسبيبة وإصابة واحدة بفوسانة ومثلها بجدليان و7 إصابات بفريانة و5 إصابات بتالة وإصابتين بماجل بلعباس.

وبلغت حالات الشفاء، حسب ذات المصدر، 385 حالة شفاء، مقابل 560 حالة نشيطة.