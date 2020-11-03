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خطية مالية ضد قناة أم تونيزيا و إيقاف برنامج ”بلا قناع ” نهائيا

2020/11/03 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في جلسته المنعقدة يوم 26 أكتوبر 2020، تسليط خطية مالية بقيمة 20 ألف دينار والإيقاف النهائي لبرنامج “بلا قناع” الذي تبثه القناة التلفزية الخاصة “ام تونيزيا” .

كما تقرّر عدم بثه أو بث مقاطع منه على الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة وجميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وسحب الحلقات المذكورة من الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وذلك استنادا إلى أنّ ما تمّ بثّه يشكّل خرقا جسيما لمقتضيات حماية الطفولة ومسا بالمصلحة الفضلى للطفل وخرقا لمبدأ قرينة البراءة وعدم احترام أخلاقيات المهنة الصحفية، وهو ما يتعارض مع مقتضيات الفصل الخامس من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري و بإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري و أحكام الفصول 14 و23 و24 من كرّاس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة.

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