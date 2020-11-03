كمال حجام: الاعتماد الرسمي للسنة الدراسية الحالية قائم على نظام الثلاثيات ولا مجال لاعتماد نظام السداسيات

قال المدير العام للمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات بوزارة التربية كمال حجام، مساء الثلاثاء، ان الاعتماد الرسمي للسنة الدراسية الحالية 2020-2021، قائم على نظام الثلاثيات ولا مجال البتة لاعتماد نظام السداسيات.

وأفاد حجام، في تصريح (لوات)، ان وزارة التربية قد استعدت منذ انطلاق السنة الدراسية الحالية، لاعتماد نظام الثلاثيات في رزنامة الامتحانات ورزنامة العطل المدرسية، مرجحا امكانية ادراج بعض التغييرات الطفيفة على المستوى التقني البيداغوجي في الاختبارات.

وأضاف في ذات السياق، انه سيتم التعامل مع نظام المراقبة المستمرة بالشكل العادي المعمول به طيلة السنوات الفارطة، وسيتم الابقاء على موعد الاختبارات وعددها وتواترها، وفق المذكرة الصادرة عن وزارة التربية، مؤكدا ان تاريخ اجراء الامتحانات الثلاثي الأول، سيكون قبل عطلة شهر ديسمبر القادم، ولن يقع تغييره.

وبخصوص كيفية تدارك تأخير التحصيل المعرفي لدى التلاميذ، نفى الحجام، وجود تأخير معرفي كبير لدى التلاميذ لان تقديم العطلة باربعة ايام لن ياثر على رزنامة الامتحانات، وفق تقديره، موضحا ان تقييم التلميذ سيتم بناء على مدى تحكم التلميذ في المعلومات التي تلقاها، ومدى تملكه للكفاية المطلوبة، وستقتصر مواضيع الامتحانات على ما تلقاه التلاميذ خلال الفترة الماضية من قبل أساتذتهم، ولا وجود لأي اشكال بيداغوجي في ما يتعلق باجراء الاختبارات، وقد تم تكوين المدرسين من قبل المتفقدين في الغرض.

وفي رده على سؤال حول امكانية تعليق الوزارة للدروس بكامل المؤسسات التربوية في ظل تواصل تفشي وباء كوفيد-19، وسرعة انتشار العدوى في صفوف التلاميذ، والإطار التربوي، قال المسؤول بالوزارة، “لا مجال لتعليق الدروس بالمؤسسات التربوية، والوضع تحت السيطرة الى حد الساعة بفضل تضافر جهود جميع الاطراف الراجعة بالنظر الى وزارة التربية”، مضيفا انه “في صورة اصبحت الامور اكثر تعقيدا، سيتم التعامل مع الوضع الوبائي، وفقا لسيناريو سيقع الاعلان عنه في الإبان”