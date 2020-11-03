تطاوين-كوفيد19: تسجيل 4 حالات وفاة منذ غرة نوفمبر الجاري

سجلت ولاية تطاوين منذ أمس الاول غرة نوفمبر إلى غاية اليوم الثلاثاء 4 حالات وفاة جديدة جراء فيروس كورونا”، منها حالتان سجلتا اليوم، الأولى بالمستشفى الجهوي بتطاوين والثانية في إحدى المصحات الخاصة، بحسب مصدر رسمي من الادارة الجهوية للصحة.

وأوضح ذات المصدر، في تصريح لـ”وات”، أنه باحتساب الوفايات الجديدة يرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة جراء فيروس “كورونا” في ولاية تطاوين الى 21 حالة منها 20 حالة بعد إعادة فتح الحدود، وتتوزع الى 7 في غمراسن، و6 في تطاوين الشمالية، و3 في تطاوين الجنوبية، ومثلها في بني مهيرة وحالة وحيدة في ذهيبة.

هذا وتلقت الدارة الجهوية للصحة مساء اليوم نتائج 5 تحاليل ايجابية تتوزع الى 3 في تطاوين الشمالية، وحالة في تطاوين الجنوبية، واخرى في بني مهيرة، ليرتفع عدد المصابين بالفيروس منذ بداية الجائحة 337 حالة 300 حالة بع إعادة فتح الحدود في جوان الماضي، وفق نفس المصدر.

وينقسم إجمالي عدد المصابين الى 100 في تطاوين الشمالية، و56 في تطاوين الجنوبية، و69 في غمراسن، و31 في بني مهيرة، و24 في البئر الاحمر، و7 في كل من رمادة وذهيبة، و6 في الصمار.

ويخضع الآن 58 مصابا بفيروس “كورونا” للحجر الصحي الذاتي في منازلهم فيما يتلقى مصابان اخران العلاج المكثف بقسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي الفضاء الوحيد المؤهل لاستقبال وعلاج المصابين بهذا الفيروس المستجد في ولاية تطاوين