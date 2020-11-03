بورصة تونس تقفل حصة الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 11ر0 بالمائة

أقفلت بورصة تونس حصة، الثلاثاء، على منحى إيجابي، ليرتفع مؤشرها المرجعي ” توننداكس” بنسبة 11ر0 بالمائة عند مستوى 20ر6549 نقطة وسط حجم تداول متواضع بلغ 3 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة، التونسية للاوراق المالية.

وتصدر سهم الشركة التونسية للتأمين وإعادة التامين قائمة الارتفاعات محققا زيادة بنسبة 5ر5 بالمائة (500118 د). كما ارتفع سهم الشركة الصناعية للأجهزة والآلات الكهربائية بنسبة 2ر4 بالمائة (220ر3 د).

في المقابل تراجع سهم الشركة التونسية لأسواق الجملة بنسبة 1ر3 بالمائة (140ر3 د) علما وأن هذا السهم من بين الأسهم الأفضل أداء منذ بداية السنة محققا زيادة بنسبة 39 بالمائة.

وبدا سهم “أدوية ” الأكثر نشاطا خلال هذه الحصة مسجلا زيادة بنسبة 4ر1 بالمائة (440ر4د).