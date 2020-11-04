وزارة الصحة تتعهد بسداد صك الضمان البنكي الذي قدمه طبيب انعاش بمسشفى قبلي لاقتناء أجهزة للتنفس الاصطناعي

تعهدت وزارة الصحة بسداد قيمة صك الضمان البنكي الذي قدمه طبيب الإنعاش محمد النوري بن مبارك بالمستشفى الجهوي بقبلي من دفتر شيكاته الخاص لإقتناء 3 أجهزة للتنفس الإصطناعي لفائدة المستشفى

وأفاد بن مبارك في تصريح ل(وات) أنه تلقى أمس الثلاثاء اتصالا من وزير الصحة فوزي مهدي يعلمه فيه بتكفل الوزارة بخلاص قيمة صك الضمان البنكي دون تقديم مزيد من الايضاحات

ويأتي تصرف الوزارة مع هذه القضية تفاعلا مع حملة أطلقها نشطاء بموقع التواصل الإجتماعي”فيسبوك” منذ نحو أسبوع ودعوا خلالها إلى جمع التبرعات لسداد صك ضمان قدمه طبيب إنعاش بالمستشفى الجهوي بقبلي، من دفتر شيكاته الخاص لإقتناء 3 أجهزة للتنفس الإصطناعي لفائدة المستشفى

وإعتبر مطلقو هذه الحملة أن الهدف من هذه المبادرة يتمثل في دعم المستشفى الجهوي بقبلي بالأجهزة اللازمة للتكفل بمرضى كوفيد 19 من جهة، وتجنيب الطبيب بن مبارك عواقب التتبعات القانونية في حال عجزه عن سداد قيمة الصك البنكي

كما دعا آخرون آنذاك وزارة الصحة إلى التحرك لمساندة هذه المبادرة والإسراع بتخصيص قسط من إعتمادات

صندوق 1818 لمجابهة فيروس كورونا لسداد صك الضمان البنكي الخاص بإقتناء هذه الأجهزة

وقال الطبيب محمد النوري بن مبارك ان “عدم توفر العدد الكافي من أجهزة التنفس الإصطناعي بالمستشفى في ظل الظرف الصحي الراهن دفعني إلى تقديم صك الضمان لتوفير هذه الأجهزة في أسرع وقت ممكن وحتى يتمكن المستشفى من الإستجابة للحاجيات العلاجية العاجلة للمرضى”

وأضاف أن إقدامه على منح صك بنكي من حسابه الخاص لإقتناء هذه التجهيزات لفائدة المستشفى جاء “تلبية لنداء الواجب في لحظة لم يعد فيها الترقب سانحا لضمان حق المرضى في الحياة وحتى يتمكن المستشفى من التكفل بالحالات التي تتطلب الإنعاش” حسب تقديره

وللإشارة فقد تم مؤخرا تركيز 3 أجهزة للتنفس الاصطناعي بقسم الانعاش بالمستشفى الجهوي بقبلي الذي يستقبل عددا من المرضى بفيروس كورونا ببادرة من الطبيب محمد النوري بن مبارك الذي اتصل بإحدى الشركات الخاصة لتأمين 3 آلات للتنفس الاصطناعي مقدما صك تأمين من دفتر شيكاته الخاص بمبلغ 180 ألف دينار ثمن هذه الآلات