عاجل: شكري حمودة يحذر من تناول هذه الأدوية..

نبه المدير العام للهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي بوزارة الصحة شكري حمودة من تناول ادوية مضادة لارتفاع الحرارة دون استشارة الطبيب مبينا انه في صورة تناول مثل هذه الادوية وضعية المصاب بكوفيد ستشهد تأزما وهو الامر الذي حصل بايطاليا وادى الى وفيات في صفوف صغار السن، وفق تصريحه

وقال حمودة ان الجمعيات العلمية تقوم شهريا، بانجاز عديد التحاليل في هذا مجال، برعاية هيئة التقييم والاعتماد في المجال الصحي قصد ضمان توفير العلاج اللازم، مشيرا الى انه وبالتعاون مع جمعية القلب والشرايين وجمعية الانعاش والتخدير وجمعية الانعاش الطبي وعدة جمعيات اخرى تم امس الثلاثاء القيام بتحاليل حول تخثر الدم لدى المصابين بكورونا

واكد ان جميع الاطباء المنضوين تحت جمعيات علمية يعملون وبصفة دائمة لتوفير العلاج الناجع للمرضى وابعادهم عن دائرة الخطر مفسرا انه عن طريق متابعة عدد هام من المصابين بالفيروس بمنازلهم، تم التمكن من انقاذ مرضى من فئات عمرية مختلفة بما في ذلك كبار سن ومن يعانون من امراض مزمنة او امراض سرطانية