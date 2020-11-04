نور الدين البحيري يكشف حقيقة ما راج بخصوص سرقة هاتفه من قبل عبير موسي

نشر القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري توضيحا عبر صفحته الرسمية بالفايسبوك بخصوص ما نشره حساب وهمي على شبكة التواصل الاجتماعي، ونقلته عنه احدى القنوات الخاصة.

وأكـد البحيري أن ما نشر في الحساب المزيف ”وروجته للأسف الشديد احدى القنوات التلفزية التي اكن لها شخصيا ككل وسائل الاعلام كل الاحترام”كذب وبهتان وتدليس، واصـفا ذلك ب”العمل الإجرامي و يقع تحت طائلة القانون ويمس من مصداقية وسائل الاعلام وخرق لأخلاقيات الصحافة”.

وأوضح أنه سيقاضي مرتكبي هذا الجرم، داعيا الهيئة المستقلة للإعلام السمعي البصري و جمعية الصحافيين الى التصدي لمثل هذه الممارسات المهددة للتعايش ولأمن الأفراد والماسة من أخلاقيات احدى انبل المهن”.

وقال ”حبل الكذب قصير وافتراءاتكم لن تزيدنا الا اصرارا على مبادئنا وثباتا على طريق الحق والقيم النبيلة”.

ويذكر أن صفحة وهمية تحمل اسم “نور الدين البحيري” أكدت أن النائب عبير موسي سرقة هاتفه الجوال من أجل فبركة مكالماته.