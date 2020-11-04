الكاف: تسجيل حالة وفاة جديدة وارتفاع عدد الإصابات بفيروس الكورونا إلى 1516 حالة

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، في بيان نشرته عشية الاربعاء، عن تسجيل حالة وفاة جديدة، وارتفاع عدد الإصابات بفيروس الكورونا إلى 1516 حالة.

وجاء في البيان أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة و39 إصابة جديدة بفيروس الكورونا، وذلك بعد إجراء 68 تحليلا مخبريا لعينات تم رفعها يوم 04 نوفمبر الجاري، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 40، وعدد الإصابات المؤكدة إلى 1516 حالة، وذلك منذ بداية انتشار الوباء في الجهة.

كما أشار البيان إلى أن 1163 شخصا أكملوا فترة الحجر الصحي، فيما لا يزال 56 شخصا يخضعون لهذا الإجراء الصحي، ومنهم 247 شخصا في مدينة الكاف و45 في الدهماني و24 في تاجروين و16 في السرس.