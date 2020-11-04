بنزرت: إحباط رحلة بحرية غير نظامية وإلقاء القبض على 10 أشخاص من بينهم 3 مفتش عنهم

تمكن أعوان مصالح الحرس البحري العاملون بالمنطقة البحرية ببنزرت، من إحباط رحلة بحرية غير نظامية على مستوى منطقة “حجرة بيلاو” برفراف، وإلقاء القبض على 10 أشخاص كانوا على متن قارب متوسط الحجم ويرومون التوجه إلى السواحل الإيطالية، وفق ما أفاد به مراسل “وات” بالجهة، مصدر أمني مسؤول.

وأوضح المصدر ذاته أن أفراد الفريق الرقابي العامل على الزورق السريع “صقر 11” والزورق السريع “صقر 12″، تمكنوا اليوم خلال دورية رقابية في سواحل الجهة، من إحباط محاولة الأشخاص العشرة التعدي على القانون واجتياز الحدود التونسية خلسة في اتجاه السواحل الإيطالية، وذلك على مستوى “حجرة بيلاو” بمنطقة رفراف، مبينا أنه، بالتحري مع الأشخاص العشرة، تبين أن من بينهم 3 مفتش عنهم، إلى جانب شخص رابع مصنف أمنيا، وفق تعبير ذات المصدر.

يشار إلى أن مصالح الحرس البحري بجرزونة تولت التعهد بالقضية ومواصلة البحث في ما خفي من أطوارها، حسب المصدر نفسه.

من جهة ثانية، تمكنت اليوم مصالح الحرس الوطني بعوسجة من حجز محركين بحريين وكمية من الوقود إضافة إلى مجموعة أدباش مختلفة، مخفية بأحد المنازل المهجورة بشاطىء الزقب، كان أصحابها يرومون استغلالها في عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة نحو السواحل الإيطالية، وفق تأكيد مصدر أمني مسؤول، موضحا أن ذات المصالح الأمنية تعمل حاليا على تفكيك عملية الإبحار وأطرافها.