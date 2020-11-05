تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم

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2020/11/05 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تتسم الحالة الجوية، صباح الخميس، بتواصل مؤشرات تكوّن الضباب خلال الساعات الأولى للنهار وخصوصا بالمنخفضات والمناطق المجاورة للسدود و الغابات والاودية وقرب السواحل مما يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية.

وجدد المعهد الوطني للرصد الجوي التذكير بتوخي الحذر بالنسبة لمستعملي الطريق وخصوصا في الطرقات السيارة. ويكون الطقس بعد تقشع الضباب مغيما جزئيا على كامل البلاد فيما يتطلب نشاط الرياح اليقظة قرب السواحل الشمالية. البحر شديد الاضطراب إلى مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب شرق البلاد.

تسجل درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا لتتراوح القصوى بين 22 و27 درجة بالشمال والوسط وتكون بين 24 و29 بالجنوب

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