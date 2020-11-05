اخر تطورات الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

ولاية قبلي

سجّلت ولاية قبلي أمس الاربعاء 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وبذلك يرتفع إجمالي عدد الحالات الإيجابية المؤكدة منذ فتح الحدود حتى الأمس إلى 636 حالة، منها 211 حالة لا تزال نشطة، مع تسجيل 8 حالات وفاة، في حين ارتفع إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا العدوى بالفيروس منذ ظهور هذا الوباء بالجهة إلى 747 حالة، منها أكثر من 520 حالة شفاء، و9 حالات وفاة.

ولاية الكاف

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، في بلاغ نشرته أمس الاربعاء، عن تسجيل حالة وفاة جديدة، وارتفاع عدد الإصابات بفيروس الكورونا إلى 1516 حالة.

وجاء في البلاغ أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة و39 إصابة جديدة بفيروس الكورونا، وذلك بعد إجراء 68 تحليلا مخبريا لعينات تم رفعها يوم 04 نوفمبر الجاري، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 40، وعدد الإصابات المؤكدة إلى 1516 حالة، وذلك منذ بداية انتشار الوباء في الجهة، وأن 1163 شخصا أكملوا فترة الحجر الصحي، فيما لا يزال 56 شخصا يخضعون لهذا الإجراء الصحي.

ولاية القصرين

رصدت الجهات الصحية بالقصرين، مساء أمس الإربعاء، 64 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، إثر صدور نتائج تحاليل 107 عيّنات.

وبذلك، يرتفع عدد المصابين منذ بداية الجائحة إلى 1134حالة إصابة.

وارتفعت حصيلة الوفيات بالولاية إلى 61 حالة وفاة، بعد تسجيل حالتي وفاة أوّل أمس الثلاثاء.

ولاية سليانة

أعلنت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بسليانة، مساء أمس الأربعاء، عن تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ولاية باجة

كشفت التحاليل الفيروسية المجراة أمس الاربعاء عن اصابة 54 شخصا بباجة بفيروس كورونا المستجد من ضمن 89 تحليلا تم القيام به وتعد الاصابات الجديدة من أرفع النسب منذ بداية الجائحة.

و ارتفع بذلك عدد الاصابات بكورونا في الجهة حتى يوم امس الى 1242 اصابة منذ بداية الجائحة منها 732 حالة تماثلت للشفاء فى حين بلغ عدد الوفايات 31 حالة.

ولاية المنستير

بلغ مجموع وفيات فيروس كورونا المستجد بولاية المنستير 90 وفاة بعد تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، وجملة الإصابات 4008 إصابة إثر تسجيل 80 إصابة جديدة حسب آخر حصيلة محيّنة على الساعة الثامنة مساء أمس.

وتعدّ الجهة حاليا 1013 حالة حاملة لفيروس كورونا المستجد في حين 3086 شخصا في الحجر الصحي الذاتي و157 شخصا آخر في الحجر الصحي الاجباري.

وعرفت ولاية المنستير منذ مارس 2020 وإلى غاية اليوم مجموع 2905 حالة تعافي بعد شفاء 37 حالة جديدة. واستكمل مجموع 23173 شخصا فترة الحجر الصحي الذاتي والإجباري.

ولاية تطاوين

سجلت الادارة الجهوية للصحة بتطاوين امس الاربعاء اكبر عدد من الاصابات بفيروس كورونا منذ ظهور هذه الجائحة في الجهة بداية مارس الماضي حيث تلقّت على دفعتين نتائج 42 عينة إيجابية وبذلك يرتفع العدد الجملي للاصابات في الجهة الى 380 حالة منهم 342 بعد إعادة فتح الحدود في جوان الماضي.

ولاية مدنين

سجّلت ولاية مدنين 32 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” من جملة 168 تحليلا لعينات اشتبه في اصابة اصحابها بالفيروس، ولم ترد من بين التحاليل اية حالة شفاء.

وتمّ أمس الاربعاء تسجيل وفاة مصابين اثنين بفيروس كورونا بجزيرة جربة، ليرتفع بذلك مجموع حالات الوفيات منذ يوم الأحد إلى 6، ومجموع عدد حالات الوفاة منذ ظهور فيروس كورونا إلى 29 حالة.

ولاية منوبة

سجّلت ولاية منوبة، اليوم الخميس، 23 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، و26 حالة شفاء جديدة، و04 حالات وفاة يوم أمس الأربعاء ، وفق ما أفادت به المديرة الجهوية للصحة نبيلة قدور (وات)

وباحتساب حالات الاصابة الجديدة يرتفع عدد حاملي الفيروس بالجهة ال 542 حالة، منها 541 حالة محل ايواء ذاتي، وحالة محل إيواء بالمستشفى.

يذكر أنّ الجهة سجّلت منذ بداية الجائحة الى اليوم، 1176اصابة بفيروس “كورونا”، و91 حالة وفاة و543 حالة شفاء.

ولاية صفاقس

سجّلت ولاية صفاقس في آخر حصيلة لتفشي وباء “كورونا” في الجهة بتاريخ أمس الاربعاء 177 إصابة جديدة بالفيروس على مجموع 431 تحليلا منجزا مقابل غياب للوفيات وتسجيل 118 حالة شفاء.

وأفادت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس في بلاغها الدوري عن الحالة الوبائية اليوم الخميس أنه تبعا لهذه الحصيلة الأخيرة للوباء، ارتفع العدد الجملي للحالات الإيجابية المسجلة عبر التحاليل إلى 4152 حالة وعدد المتعافين إلى 2969 شخصا في حين استقر عدد الوفيات في مستوى 105 حالات.

ولاية قابس

ذكر منسّق خلية اليقظة الصحية بالادارة الاجهوية للصحة بقابس حسين جبران اليوم لمراسل (وات) أنّه قد تم اجراء 86 تحليلا وردت نتائج 32 عينة منها إيجابية ليرتفع بذلك العدد الجملي للاصابات بفيروس كورونا قد بلغ في الجهة إلى 2270 اصابة، مضيفا أن 1869 شخصا من بين المصابين تجاوزا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية في حين لاتزال 401 حالة نشطة لفيروس كورونا .

ولاية قفصة

تسبّب فيروس “كورونا” خلال ال24 ساعة الاخيرة في وفاة شخصين إثنين أحدهما توفّي صباح اليوم ما يرفع حصيلة الوفيات بولاية قفصة بسبب هذا الفيروس إلى 25 حالة وفاة.

وأعلنت الادارة الجهوية للصحّة عن رصد 52 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في أعلى حصيلة يومية تسجلها الجهة منذ بدء انتشار هذا الوباء في شهر مارس الماضي، منها 39 إصابة بمعتمدية قفصة الجنوبية التي تشهد منذ أسابيع وتيرة مرتفعة في إنتشار الفيروس .

ولاية زغوان

سجّلت ولاية زغوان اليوم الخميس، حالة وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس “كورونا” ليرتفع عدد الوفيات إلى 35 حالة وفاة، وفق ما ذكره المدير الجهوي للصحة سهيل بالي لــ(وات)

وأفاد بالي أن مصالح الصحة سجلت اليوم كذلك 32 إصابة جديدة بالفيروس، ارتفع بموجبها إجمالي الاصابات بالجهة إلى 636 إصابة منها 55 حالة سجلت لدى الاطارات الطبية وشبه الطبية

وبحسب آخر تحيين للوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بالجهة، فقد بلغ مجموع المصابين بالفيروس 863 مصابا

13271451 12:26:00

05-11-2020 توزر-كوفيد19: تسجيل 23 إصابة جديدة خلال اليومين الأخيرين