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عاجل: تفاصيل وموعد توزيع الدفعة الثانية من تلقيح “القريب”..

2020/11/05 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

من المنتظر ان يتم توزيع الدفعة الثانية من جرعات التلقيح ضد النزلة الموسمية والبالغ عددها 200 ألف جرعة على الصيدليات الخاصة فقط وفق ما اعلنت عنه اليوم الخميس مديرة رعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة أمال بن سعيد.

وأكّدت أمال بن سعيد في تصريح لاذاعة موزاييك انعقاد اجتماع مع ممثلي الصيدلية المركزية وممثلي أصحاب الصيدليات الخاصة وتجار الأدوية بالجملة للاتفاق على الآليات التي سيتم اعتمادها ليتم توجيه اللقاح إلى مستحقيه وهم المسنون الذين تجاوزوا الـ 65 سنة وأصحاب الأمراض المزمنة.

ومن المنتظر ان يتم توزيع اللقاح مجانا في مراكز الصحة الأساسية في نهاية شهر نوفمبر الجاري لمستحقيه من أصحاب بطاقات العلاج الصفراء أو البيضاء.

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