منذر الكبير “سنعول على اللاعبين اكثر جاهزية من اجل مواصلة المسيرة الموفقة في تصفيات كاس افريقيا”

اكد مدرب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في لقاء اعلامي عبر تقنية “زوم” انه سيعول على اللاعبين الاكثر جاهزية في اللقاءين القادمين ضد تنزانيا لتحقيق نتيجتين ايجابيتين ومواصلة المسيرة الموفقة في تصفيات كاس امم افريقيا 2021 مبينا ان القائمة الجديدة للمنتخب الوطني ضمت بعض العناصر الجديدة والشابة من اجل ضخ دماء جديدة في صفوف الفريق الوطني.

وشهدت القائمة الجديدة، التي تالفت من 26 لاعبا، بالخصوص توجيه الدعوة لاول مرة لالياس الدمرجي حارس ران الفرنسي ونبيل مقني مهاجم كييفو فيرونا الايطالي علاوة على مواصلة التعويل على انيس بن سليمان (بوندبي الدنماركي) وحمزة رفيعة (جوفنتوس الايطالي) اللذين حققا بداية جيدة مع المنتخب الوطني.

وبين الكبير ان المقاربة واضحة بالنسبة للاطار الفني والمتمثلة في ضخ دماء جديدة صلب الفريق مشيرا الى ان عملية التجديد والتطوير ستكون تدريجية ودون مغامرات كبرى وذلك من اجل الاعداد للمستقبل وتحقيق النتائج والاهداف المرسومة في ذات الوقت.

وشدد على ان باب المنتخب الوطني يبقى مفتوحا امام كل اللاعبين القادرين على تقديم الاضافة قائلا في هذا السياق “ان المنتخب منفتح على كل المهارات مع توفير احسن الظروف لضمان تاقلمهم في اسرع وقت وبافضل طريقة ممكنة”.

وتابع في نفس السياق بان هناك العديد من اللاعبين موجودون في القائمة الموسعة للمنتخب الوطني على غرار هيثم العيوني (بيراميدز المصري) وعصام الجبالي المحترف في البطولة الدنماركية وعمر الرقيق الذي سينتقل الى ارسنال الانقليزي بداية من جانفي القادم وهم محل متابعة من قبل الاطار الفني وسيتم دعوتهم متى توفرت الفرصة الملائمة.

وبخصوص انتقال الحارس الاول للمنتخب فاروق بن مصطفى الى الترجي الرياضي ليكون في منافسة مع الحارس الثاني للمنتخب معز بن شريفية فقال انه يحترم خيارات بن مصطفى معربا عن الاعتقاد بان الترجي الرياضي الذي يخوض كل موسم اكثر من 50 مباراة فان الفرصة ستكون مناسبة للتعويل على الحارسين معربا عن الامل في ان يكون الحارسان على نفس درجة الجاهزية بما من شانه ان يعود بالنفع على المنتخب الوطني.

وفي ما يتعلق بالمنتخب التنزاني فقد اكد الكبير انه يعرف كل كبيرة وصغيرة عن هذا المنافس مبينا في هذا الصدد انه يضم في صفوفه ثلاثة مهاجمين ممتازين وفي مقدمتهم مهاجم فينربخشة التركي مبوانا ساماتا اضافة الى خط دفاع محترم.

واشار الكبير الى ان مستوى المنتخبات الافريقية متقارب بما يحتم الاعداد الجيد لكل المقابلات مضيفا بانه سيعمل خلال التربص الذي ينطلق الاحد المقبل على تقديم كافة المعطيات عن هذا المنافس للاعبين من اجل مواصلة المسيرة الموفقة في هذه التصفيات.

ويذكر ان المنتخب التونسي يتصدر المجموعة العاشرة ب6 نقاط بعد فوزه على ليبيا 4-1 وعلى غينيا الاستوائية 1-0 متقدما على ليبيا وتنزانيا (3 نقاط لكل منهما) وغينيا الاستوائية (بلا رصيد).

ويتبارى المنتخب التونسي مع نظيره التنزاني يوم 13 نوفمبر برادس ويوم 17 من نفس الشهر بدار السلام.

وفي ما يلي القائمة الكاملة للاعبين:

حراسة المرمى/ فاروق بن مصطفى ( الترجي الرياضي التونسي) معز بن شريفية ( الترجي الترجي التونسي) وايمن دحمان (النادي الصفاقسي ) والياس الدامرجي (ران الفرنسي)

– الدفاع / وجدي كشريدة ( النجم الساحلي ) ومحمد دراغر ( اولمبياكوس اليوناني ) وياسين مرياح (ريزا سبور التركي) وديلان براون ( ماتز الفرنسي) ونسيم هنيد ( ايك اليوناني ) ومنتصر الطالبي (ريزا سبور التركي ) واسامة الحدادي (قاسم باشا التركي ) وعلي معلول ( الاهلي المصري )

– خط الوسط / الفرجاني ساسي (الزمالك المصري ) والياس السخيري (كولن الالماني) وامين بن عمر ( النجم الساحلي) وانيس بن سليمان (بوندبي الدنماركي ) وايمن بن محمد (لوهافر الفرنسي ) وسيف الدين الخاوي ( اولمبيك مرسيليا الفرنسي ) ونعيم السيلتي (الاتفاق السعودي ) ومارك اللمطي (هانوفر الالماني ) والياس الجلاصي (الاتحاد المنستيري) وحمزة رفيعة (جوفنتوس الايطالي) وسعد بقير ( نادي ابها السعودي )

– خط الهجوم / وهبي الخزري ( سانت ايتيان الفرنسي) ونبيل مقني (كييفو فيرونا الايطالي ) ويوسف المساكني (الدحيل القطري )