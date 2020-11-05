مدنين: إحباط عمليتي هجرة غير نظامية بسواحل الجهة

تم، اليوم الخميس، إحباط عمليتي هجرة غير نظامية بسواحل ولاية مدنين، الأولى لمجموعة من الافارقة يبلغ عددهم 21 شخصا، كانوا أبحروا خلسة من السواحل الليبية، والثانية لـ6 تونسيين من ولايتي مدنين وقابس، وفق ما ذكره لـ(وات)، الناطق الرسمي باسم اقليم الجنوب للحرس البحري، الرائد رشيد البوزيدي.

وأوضح ذات المصدر، انه تم العثور، فجر اليوم الخميس، على مركب صيد بصفة عرضية قبالة سواحل جرجيس (على بعد حوالي 52 ميلا) وعلى متنه 21 افريقيا، على إثر تعطب محركهم، ليقع جرهم نحو ميناء جرجيس بمرافقة وحدة بحرية عائمة تابعة للمنطقة البحرية بالمنطقة، وتسليمهم الى منظمة الهلال الاحمر التونسي والمنظمات المعنية للاحاطة الاولية بهم، وإخضاعهم لفترة الحجر الصحي.

وبخصوص محاولة الاجتياز الثانية، فقد أحبطتها دورية عائمة تابعة للمنطقة البحرية بجربة من خلال ضبطها لمركب مجهز بمحركين على بعد 5 أميال من ميناء حومة السوق، وعلى متنه 6 اشخاص اصيلي ولايتي مدنين وقابس تتراوح اعمارهم بين 23 و40 سنة الى جانب كمية من المحروقات.

وقد تم ادخال المركب الى ميناء حومة السوق جربة، وتعهد مركز الحرس البحري بالمكان باتمام الاجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.