المهدية: تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” من بينها 16 إصابة بالسجن المدني بالجهة

كشفت التحاليل المخبرية لـ98 عينة، تلقت نتائجها، اليوم الخميس، الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، إصابة 23 شخصا بالفيروس، وفق ما أكده مدير الصحة الوقائية، سمير لحول.

وتوزعت الإصابات، وفق ما ذكره ذات المصدر لـ(وات)، إلى 10 بالدائرة الصحية بالمهدية، و3 بالجم، و6 وستة ببومرداس، منها حالة وفاة لمواطنة تبلغ من العمر 70 سنة، الى جانب إصابة واحدة بكل من سيدي علوان وأولاد الشامخ والشابة وهبيرة، مقابل تعافي 27 مصابا.

وأشار، الى أن نتائج التحاليل السريعة المجراة على نزلاء السجن المدني بالمهدية، اليوم الخميس، أثبتت إصابة 16 سجينا بفيروس “كورونا” المستجد، ملاحظا أنه سيجري، غدا الجمعة، توزيع النزلاء المصابين بحسب الولايات التي ينحدرون منها، على حد قوله.

وقد ارتفع العدد الجملي للإصابات، منذ بداية الجائحة، إلى 954 إصابة، منها 28 حالة وفاة، و629 حالة شفاء، و295 حالة نشطة (حاملة للفيروس).