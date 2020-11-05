عاجل: اكتشاف 5 مقابر جماعية في مدينة ترهونة الليبيّة

أعلن مسؤول ليبي، اليوم الخميس، اكتشاف 5 مقابر جماعية بمدينة ترهونة، جنوبي العاصمة طرابلس، وفق إعلام محلي.

جاء ذلك في تصريح متلفز أدلى به عبد العزيز الجعفري، مدير مكتب الإعلام بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، التابعة للحكومة الليبية، أوردته فضائية “فبراير” الخاصة.

وقال الجعفري: “اكتشفنا 3 مقابر جديدة بمنطقة الربط بمدينة ترهونة، ليصبح العدد 5 مقابر، كما انتشلنا 4 أشلاء من المقبرة الأولى، والعمل جار على المقابر الأخرى”.

هذا وأعلن الجعفري في وقت سابق “اكتشاف موقعين جديدين لمقابر جماعية في مشروع الربط بترهونة، جنوبي طرابلس”.