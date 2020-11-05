حسين جنيّح يتولّى خطّة نائب رئيس كتلة تحيا تونس

عاجل: عدد الوفيات بفيروس كورونا يبلغ 1577 حالة في تونس..

حصيلة الوفيّات والاصابات بفيروس كورونا في القطاع الصحّي

جامعة الثانوي تحذر وزارة التربية..

عاجل: اكتشاف 5 مقابر جماعية في مدينة ترهونة الليبيّة

2020/11/05 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر

أعلن مسؤول ليبي، اليوم الخميس، اكتشاف 5 مقابر جماعية بمدينة ترهونة، جنوبي العاصمة طرابلس، وفق إعلام محلي.

جاء ذلك في تصريح متلفز أدلى به عبد العزيز الجعفري، مدير مكتب الإعلام بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، التابعة للحكومة الليبية، أوردته فضائية “فبراير” الخاصة.

وقال الجعفري: “اكتشفنا 3 مقابر جديدة بمنطقة الربط بمدينة ترهونة، ليصبح العدد 5 مقابر، كما انتشلنا 4 أشلاء من المقبرة الأولى، والعمل جار على المقابر الأخرى”.

هذا وأعلن الجعفري في وقت سابق “اكتشاف موقعين جديدين لمقابر جماعية في مشروع الربط بترهونة، جنوبي طرابلس”.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn