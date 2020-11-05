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متوسط درجات الحرارة خلال صيف 2020 يتجاوز المعدل المرجعي في تونس

2020/11/05 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

تميّز صيف 2020 بارتفاع في الحرارة بكافة مناطق البلاد، وبلغ متوسط ??درجات الحرارة 27.80 درجة في جميع المحطات ليتجاوز بذلك المعدّل المرجعي للمحطات ذاتها (27.23 درجة)، وفق الملخص المناخي الذي نشره المعهد الوطني للرصد الجوي، الخميس.

وأشار معهد الرصد الجوي الى ان معدّل متوسط ??درجات الحرارة قد تخطى الصيف الفارط المعدل المرجعي بفارق 0.57 + درجة .

وبلغ مجموع كميات الأمطار الموسمية لصيف 2020 في جميع المحطات الرئيسية 593 مليمترا. وسجلت هذه الكميات فائضا بنسبة 5 بالمائة باعتبار تجاوزها المعدّل المرجعي ( 563.4 مليمترا ).

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