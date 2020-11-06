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عاجل: قرارات جديدة لحل أزمة الكامور

2020/11/06 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكدت رئاسة الحكومة، اليوم الجمعة، في بلاغ لها، أن رئيس الحكومة هشام المشيشي أشرف مساء الخميس 05 نوفمبر 2020، على مجلس وزاري مُضيّق خُصِّص للنظر في الإشكاليات التنموية بولاية تطاوين والسّبل الكفيلة بحلّ أزمة الكامور.

وقد تمّت الصياغة النّهائية لجُملة القرارات المُتّخذة لفائدة الجهة تطبيقا لنصّ اتّفاق 15 جوان 2017، إضافة إلى إقرار حزمة جديدة من الإجراءات لدفع الاستثمار والتشغيل وتحسين ظروف عيش المواطن بالولاية.

وكلّف رئيس الحكومة رئيس الوفد الحكومي ووالي الجهة بعرض مُخرجات المجلس الوزاري المُضيّق على الوفد المُمثّل للجهة من مُنظّمات وطنية ومُمثّلي الشعب بمجلس النواب ومُختلف مُكوّنات المجتمع المدني، وذلك تثمينا لمجهودات جميع الأطراف في التحاور والتشاور بما يضمنُ حُسن تطبيق القرارات المُتّخَذة وعودة الإنتاج إلى نسقِه الطبيعي والحفاظ على السّلم الاجتماعي بالجهة.

هذا وسيتمّ الإعلان عن تفاصيل هذه القرارات صباح الأحد 08 نوفمبر 2020.

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