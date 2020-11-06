نشرة منتصف النهار حول تطور الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

* ولاية المنستير

سجلت ولاية المنستير حالتي وفاة جديدتين بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 92 وفاة، كما سجلت 59 اصابة توزعت إلى 15 إصابة بالمنستير، و10 إصابات بالوردانين، و6 إصابات بالبقالطة، و6 إصابات ببنبلة، و5 إصابات بالمكنين، و4 إصابات بقصر هلال، وإصابتين بكل من قصيبة المديوني وزرمدين وصيادة لمطة بوحجر والساحلين، وإصابة واحدة بكل من طبلبة وبني حسان وجمال، وإصابتين غير محدد مكان، وارتفع بذلك العدد الجملي للإصابات المؤكدة الى 4067 إصابة

وشهدت الولاية ايضا 43 حالة تعاف، ليتطور المجموع إلى 2948 حالة شفاء، وأتم 23 ألفا و458 شخصا فترة الحجر الصحي الذاتي والاجباري، حسب المدير الجهوي للصحة.

وسجلت المندوبية الجهوية للتربية منذ انطلاق السنة الدراسية، 166 إصابة بفيروس “كورونا” في المؤسسات التربوية توزعت إلى 61 إصابة لدى التلاميذ، و85 إصابة لدى المدرسين، و12 إصابة لدى أعوان التأطير والإشراف، و8 إصابات في صفوف العملة

* ولاية قبلي

تم مساء امس الخميس بولاية قبلي تسجيل حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، لرجل (90 سنة) أصيل مدينة دوز، وهي الحالة الثانية المسجلة في ذات اليوم، إلى جانب وجود حالة ثالثة مشتبهة لامرأة فارقت الحياة صباحا، وارتفع بذلك إجمالي الوفيات منذ ظهور الوباء إلى 11 حالة وفاة

ووصل اجمالي الاصابات بالفيروس إلى 797 اصابة منها أكثر من 530 حالة شفاء.

* ولاية زغوان

سجلت ولاية زغوان اليوم الجمعة حالة وفاة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد لرجل (60 سنة) أصيل منطقة الفحص يبلغ من العمر 60 عاما ليرتفع عدد الوفيات بالجهة إلى 36 حالة

كما سجلت الجهة 29 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الاصابات إلى 665 حالة منذ 27 جوان تاريخ فتح الحدود

* ولاية قابس

تم تسجيل وفاة امرأة (78 سنة) أصيلة شنني من معتمدية قابس الغربية، مصابة بفيروس “كورونا” ليصل عدد الاشخاص الذين توفوا وكانوا حاملين للفيروس الى 38 شخصا

كما تم تسجيل 67 اصابة جديدة بالفيروس موزعين الى 21 اصابة بقابس الجنوبية و20 اصابة بقابس المدينة و08 اصابات بقابس الغربية و07 اصابات بالحامة و03 اصابات بوذرف واصابتين (02) بكل من المطوية ومطماطة الجديدة واصابة واحدة (01) بمارث.

* ولاية القصرين

سجلت المصالح الصحية بجهة القصرين، مساء امس الخميس، 38 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد ليرتفع بذلك عدد المصابين بالفيروس منذ بدء الجائحة إلى 1172 إصابة، كما ارتفع مجموع الوفيات لتصل الى 64 حالة وفاة، بعد تسجيل 4 حالات جديدة اول امس الإربعاء

* ولاية سليانة

سجلت ولاية سليانة، مساء امس الخميس، 25 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” تتوزع إلى 13 إصابة بسليانة المدينة، و12 اصابة بمكثر، وارتفع بذلك العدد الجملي للإصابات منذ بداية الجائحة الى 636 إصابة، مع تسجيل 20 حالة وفاة.

* ولاية جندوبة

أسفرت نتائج تحاليل أجريت للمقيمين بمركز رعاية المسنّين بجندوبة والاعوان الإداريين المشرفين على سير المؤسسة عن تسجيل 30 إصابة بفيروس “كورونا” (23 نزيلا و7 أعوان اداريين)