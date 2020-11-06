تطاوين-كوفيد19: تسجيل حالتي وفاة جديدتين

توفي مساء أمس الخميس مصابان بفيروس “كورونا” المستجد يقيمان بقسم “كوفيد19″ بالمستشفى الجهوي بتطاوين، وذلك من جملة 7 مصابين يخضعون للعلاج في القسم، حسب ما أفاد به، اليوم الجمعة، مصدر طبي بالمستشفى الجهوي، في تصريح لـ”وات”.

وباحتساب حالتي الوفاة الأخيرتين (رجل وامراة في العقد السادس من العمر)، يرتفع عدد الوفايات في الجهة منذ ظهور الجائحة الى 24 حالة وفاة (23 حالة منها بعد إعادة فتح الحدود في جوان المنقضي) تتوزع الى 9 في تطاوين الشمالية، و3 في تطاوين الجنوبية، و7 في غمراسن، و4 في بني مهيرة، وواحدة في ذهيبة.

وجاء في تحيين الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” الصادر اليوم عن الادارة الجهوية للصحة بتطاوين ان عدد المصابين قد ارتفع الى 382 حالة (344 منها منذ اعادة فتح الحدود)، فيما أنهى 244 مصابا الحجر الصحي الذاتي في منازلهم ويواصل 72 مصابا هذا الإجراء، ويقيم مصابان اثنان من أصيلي الجهة في احدى المصحات الخاصة في جربة.

من جانبه، ذكر المدير الجهوي للصحة، طه المقدميني، في تصريح لـ”وات”، ان الجهة تنتظر نتائج 100 عينة تم إرسالها الى إحدى المخابر المرجعية في العاصمة.