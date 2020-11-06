دراسة جديدة تكشف تأثير الأسبيرين على مرضى كورونا

أسبرين من العقاقير التي يمكن شراؤها من الصيدليات دون وصفة طبية، له العديد من الاستخدامات كتسكين الألم، وتخفيف الحمى، كما ستخدم لترقيق الدم، ومنع الجلطات الدموية

وبما أن مرض كوفيد-19 يسبب تجلط الدم الذي قد يؤدي إلى وفاة المريض، فإن الأسبيرين مهم لهؤلاء المرضى

حيث توصلت دراسة جديدة إلى أن تناول الأسبرين يمكن أن يقلل من خطر إصابة مرضى فيروس كورونا في المستشفيات بالتعب الشديد أو الوفاة

كما أن تناول حبة يومية منخفضة الجرعة يمكن أن يقلل من احتمالية الدخول إلى وحدة العناية المركزة أو الوضع على جهاز التنفس الصناعي بنسبة تزيد عن 40%

بالإضافة إلى أنه قلل من خطر الوفاة من العدوى بمقدار النصف تقريباً

جاءت نتائج هذه الدراسة من خلال مراجعة سجلات 412 مريضاً بكوفيد-19 ، وكانوا يتعاطون 80 ملليغراماً من الأسبرين، قبل أو بعد تنويمهم في المستشفيات

وبعد هذه الدراسة كثر الجدال حول جدوى المسكنات

فقد نشرت مجلة «لانسيت» الطبية البريطانية تقريراً حذر من أن تناول آيبوبروفين وذلك لأنه قد يسهل لفايروس كورونا الجديد الدخول إلى خلايا الجسم

كما وقال علماء أخرون أن جميع العقاقير المسكنة للألم، ذات الطبيعة غير الهرمونية، كالباراسيتامول، وآيبوبروفين، يمكن أن تودي بمرضى كوفيد-19

ومن جانب أخر رأى علما آخرون أنه يصعب تصديق تلك التحذيرات لعدم وجود أدلة على أن هذه الأدوية تشكل خطراً يذكر