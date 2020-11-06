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القصرين: تسجيل حالتي وفاة ورصد 42 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

2020/11/06 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

ارتفعت حصيلة الوفيات بولاية القصرين جراء وباء فيروس كورونا، اليوم الجمعة، إلى 66 حالة، بعد تسجيل حالتي وفاة مساء هذا اليوم، وفق ما أفاد به “وات”، المدير الجهوي للصحة، عبد الغني الشعباني.

من ناحية أخرى، رصدت الجهات الصحية بولاية القصرين، اليوم الجمعة، 42 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، بعد صدور نتائج تحاليل 89 عينة تم تحليلها بالمخبر العسكري المتنقل للتحاليل الجرثومية المركز بمدرسة التمريض بالمستشفى الجهوي بالقصرين منذ 21 أكتوبر المنقضي.

وبذلك، يرتفع عدد الإصابات بوباء كوفيد ـ19 بالجهة منذ بدء الجائحة إلى حدود اليوم، إلى 1214 إصابة.

وذكر الشعباني في تصريحه أن مخبر كوفيد ـ19 المحدث مؤخرا بالمستشفى الجهوي بالقصرين، بتمويل من المجلس الجهوي للولاية بكلفة تتجاوز ال200 ألف دينار، سينطلق غدا السبت في العمل بصفة فعلية بعد حصوله على الصبغة المرجعية، وعلى ترخيص من قبل وزارة الصحة.

وبخصوص المستشفى الميداني بالمركب الرياضي في القصرين المدينة، بين أن عملية تجهيزه بأسرة أوكسيجين (30 سريرا) جارية حاليا، ومن المؤمل أن تستكمل قريبا.

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