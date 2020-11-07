عاجل: تحويل وجهة شاب حامل لإعاقة والاعتداء عليه بالفاحشة



تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بالعطار بمنطقة سيدي حسين، من القبض على منحرفين حوّلا وجهة شاب حامل إعاقة واعتديا عليه بالفاحشة.

وتفاصيل الواقعة، فقد تقدم كهل رفقة ابنه البالغ من العمر 24 عاما وحامل إعاقة ذهنية لمركز الأمن الوطني بالعطار قصد الإعلام عن تعرض ابنه لتحويل بالتهديد بسلاح ابيض والاعتداء عليه بفعل الفاحشة، وثبت بعد عرضه على الطبيب المختص صحة الإدعاء.

وبناء على الاوصاف المصرح بها تم حصر الشبهة في نفرين من ذوي السوابق العدلية من سكان حي السبخة سيدي حسين ، تم نصب كمين محكم لهما والقبض عليهما حيث تبين أن أحدهما محل عدد 3 مناشير تفتيش من أجل العقوق والسرقة.

وبعرض المتهمين على المتضرر مرفوقا بوالده تعرف عليهما منذ الوهلة الأولى، مؤكدا أنهما هدداه بواسطة سكين وحولا وجهته الى خربة مهجورة بحي السبخة وتداولا على مفاحشته بالرغم من معرفتهما لحمله لاعاقة ذهنية.

وأذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بالمظنون فيهما من أجل تحويل وجهة شخص حامل لاعاقة تحت التهديد بواسطة سلاح أبيض والاعتداء بفعل الفاحشة عليه.