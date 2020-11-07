هام: هذه أبرز نقاط الاتفاق النهائي بين الحكومة و تنسيقيّة الكامور

أعلن رئيس الحكومة هشام مشيشي مساء الجمعة 6 نوفمبر 2020 التوصّل إلى حلّ نهائي لإشكالية الكامور بولاية تطاوين.

وفي ما يلي أهم نقاط الاتفاق:

●80 مليار سنويا بصندوق التنمية

●1000 مشروع في شكل قروض قبل موفى 2020

●انتداب 215 عون بالشركات البترولية فوري و رسمي 2020

●انتداب 70 عون بالشركات بعنوان 2021

●انتداب 1000 عون و اطار بالشركات البيئة قبل موفى 2020

●تصنيف شركة البيئة تحت اشراف وزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري و تخضع لزيادات القطاع العام

●انشاء خمسة شركات جهوية ( الوطنية :للجبس ،للاعاشة و الاقامة ،للاشغال العامة و الخدمات البترولية و الطاقية ،لنقل الاشخاص و المعدات و المواد،للفلاحة و استصلاحها و تطويرها بتطاوين ) قبل موفى 2021 مع تعهد الشركة الايطالية التونسية لاستغلال النفط بتكليف مكتب دراسات للإشراف على مراحل تركيز الشركات

● صرف 18 مليار ضمن برنامج المسؤولية المجتمعية لشركات البترولية

●100 قرض لتمويل المشاريع بقيمة 2,2 مليار

●مليار و 200 مليون للجمعيات التنموية

●2,6 مليار لبلديات الجهة

●مليار و200 مليون لجمعية اتحاد تطاوين