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الكاف-كوفيد19: تسجيل 35 حالة إصابة جديدة وارتفاع اجمالي عدد الاصابات الى 1630 حالة

2020/11/07 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

ارتفعت حصيلة الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بولاية الكاف، منذ بداية الجائحة الى غاية اليوم السبت، إلى 44 حالة وفاة و1630 إصابة، وذلك إثر صدور نتائج 59 تحليلا أجري أول أمس الخميس والتي كشفت عن إصابة 35 شخصا إضافيا، وعن حالة وفاة جديدة جراء الفيروس، وفق آخر تحيين صادر عن الادارة الجهوية للصحة بالكاف.

وجاء في ذات التحيين أنة تم تسجيل شفاء 1267 شخصا من المرض بعد انهائهم فترة الحجر الصحي المنزلي، فيما لا يزال إلى حدّ الآن 372 شخصا يخضعون لهذا الإجراء منهم 142 في مدينة الكاف، و60 في الدهماني، و28 في تاجروين و17 بالسرس .

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