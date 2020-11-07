تطاوين : تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا

توفي الليلة الماضية ثلاثة مصابين بفيروس كورونا بقسم كوفيد-19 في المستشفى الجهوي بتطاوين كما ينتظر متوفيان أحدهما فارق الحياة في المستشفى والثاني تم نقله من منزله حيث توفي إلى المستشفي في انتظار نتائج تحاليلهما وبذلك ارتفع عدد ضحايا هذه الجائحة في الجهة منذ ظهورها في مارس الماضي الى 27 حالة منهم حالة وحيدة في الموجة الاولى في انتظار نتائج تحاليل المتوفين الاخرين حسب ما افاد به المدير الجهوي للصحة بتطاوين طه المقدميني.

, وأوضح ذات المصدر أن الإدارة تنتظر صدور نتيجتي تحليلين لمتوفيّن اثنين أحدهما فارق الحياة في المستشفى والثاني تم نقله من منزله حيث توفي إلى المستشفي.

وأضاف أن الجهة تواجه صعوبات كبيرة في تحليل عينات المشتبه بهم وتضطر يوميا او يوم بعد يوم الى ارسالها الى تونس العاصمة وقد تم اشعار ادارته بان 103 عينة التي ارسلت امس الاول الى احد المخابر في تونس العاصمة قد تاكدت النتائج الايجابية لعشرة تحاليل من جملة 30 عينة تم انجازها قبل ان تتعطل اجهزة المخبر وتبقى 73 عينة في الانتظار الى اليوم..

واشار المقدميني الى ان الجهة تلقت مائتي جهاز للتحاليل السريعة ستستغل وفق البروتوكول المعتمد من قبل وزارة الصحة العمومية,

ويذكر انعدد المصابين بفيروس كورونا ارتفع في الجهة منذ مارس الماضي الى 392 حالة ( منهم 38 حالة فقط في الموجة الاولى