تونس تحتضن الدورة الثانية لقمة “بوابة المؤسسات الناشئة” افتراضيايومي 12 و 13 نوفمبر 2020

تحتضن تونس الدورة الثانية من قمّة المؤسسات الناشئة والابتكار في الشرق الأوسط وافريقيا “بوابة المؤسّسات الناشئة”، يومي 12 و 13 نوفمبر 2020، الذّي ينتظم افتراضيا وستكون القمة الافتراضية الدولية الأولى، التّي تعقد في تونس.

وستوفر قمّة “بوّابة المؤسّسات الناشئة” فرصة لجمع المستثمرين وأصحاب المشاريع والمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والخبراء في التقنيات الجديدة في تونس والشرق الأوسط وافريقيا.

وتهدف التظاهرة إلى ربط العلاقات بين جميع الفاعلين في مجال المؤسسات الصغرى والمتوسطة ورأس المال المخاطر وحقوق الملكية الخاصة والبنوك وشركات الاستثمار والحكومات لتعزيز المشاريع القائمة على الابتكار التكنولوجي.

وتعتبر القمّة من أبرز الفعاليات المتعلقة بالمؤسّسات الناشئة والتقنيات الحديثة في الشرق الاوسط والقارّة الافريقيّة، والتي توفّر كذلك للباعثين الشبّان والمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة إمكانية الوصول الى الأسواق العالمية والتفاعل مع مختلف المتدخلين في المجال التكنولوجي على المستوى الدولي وتوفير محيط يخول إطلاق وتسريع بلورة أفكار المشاريع الناشئة في العديد من المجالات (الابتكار والروبوت والتمويل والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحيوية والمدن الذكية والتجارة الإلكترونية…).

وستشمل قمة “بوابة المؤسسات الناشئة” تنظيم مائدة مستديرة حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمشاركة الوزراء والرؤساء المديرين العامين والخبراء الدوليين، الى جانب تخصيص دورة “قرية الابتكار” لمنح حوالي 100 مؤسسة ناشئة تونسية وافريقية أجنحة افتراضية للعرض.

وسيتم ، بالمناسبة، تنظيم ورشات تدريبية خاصة مع أهم الخبراء الدوليين حول أحدث التوجهات التكنولوجية.