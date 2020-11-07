منوبة-كوفيد19: تسجيل حالتي وفاة و74 حالة إصابة جديدة

سجلت ولاية منوبة، حالتي وفاة أمس الجمعة، و74 حالة اصابة جديدة، اليوم السبت، موزّعة على معتمديات منوبة (36 حالة)، والجديدة (13 حالة)، وطبربة (11 حالة)، ودوار هيشر، ووادي الليل، والمرناقية، وبرج العامري والبطان، وفق ما أفادت به المديرة الجهوية للصحة، نبيلة قدور، .

وأضافت قدور، في تصريح لـ”وات”، أنّه باحتساب حالات الاصابة الجديدة يرتفع عدد حاملي الفيروس بالجهة إلى 637 حالة منها 635 حالة محل ايواء ذاتي وحالتي إيواء بالمستشفيات.

وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس، حسب المعتمديات، على معتمدية منوبة بـ173 حالة، وطبربة بـ166 حالة، ووادي اللّيل بـ69 حالة، والجديدة بـ67 حالة، ودوار هيشر بـ61 حالة، والمرناقية بـ46 حالة، وبرج العامري بـ31 حالة، والبطان بـ24 حالة.

يذكر أنّ الجهة سجّلت منذ بداية الجائحة الى اليوم، 1295 إصابة، و101 حالة وفاة، و557 حالة شفاء.