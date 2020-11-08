تحرير 40 محضر مخالفة في عدم حمل الكمامة داخل وسائل النقل بالعاصمة

أفاد رئيس مكتب الشرطة البيئية ببلدية تونس طارق باكير أنه تم خلال الحملة المشتركة التي نفذت نهاية الأسبوع الجاري تحرير 40 محضر مخالفة تتعلق أساسا بعدم ارتداء الكمامة وذلك في إطار فرض تطبيق البروتوكول الصحي بعدد من وسائل النقل العمومي

وأضاف طارق باكير في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاحد أنه تم تنفيذ هذه الحملة بالتنسيق مع الادارة الفرعية للنجدة والمنظمة الامنية لحماية وسائل النقل بتونس والشرطة البيئية لبلدية تونس بكل من محطة المترو الخفيف بالباساج و محطة الحافلات الحبيب ثامر وذلك لمزيد التأكيد على ضرورة حمل الكمامة داخل وسائل النقل

وأشار من جهة أخرى الى أن مكتب الشرطة البيئية ببلدية تونس وبالتعاون مع منطقة الأمن الوطني بالبحيرة ومصلحة الحوادث على الطريق الوطنية عدد 20 “الروتيكس” تمكن خلال هذا الاسبوع من حجز470 كلغ من اللحوم (350 لحوم حمراء و120 كلغلحوم الدواجن ) منتهية الصلوحية ولا تتوفر بها شروط حفظ الصحة

ولفت الى أنه تم تحرير خلال الأسابيع الأخيرة 3 اقتراحات غلق لمحلات مفتوحة للعموم على غرار مخبزة بجهة الزهروني ومخبزة أخرى بمنطقة جبل الجلود ومخزن لبيع البيض بالجملة بالعاصمة وذلك بسبب عدم توفر شروط حفظ الصحة الى جانب

توجيه 140 تنبيها كتابيا في هذا الاتجاه وتحرير110 خطية مالية تعلقت بعدم احترام شروط حفظ الصحة و

تحرير 7 خطايا ادارية مقدارها الف دينار وذلك في كيفية الخزن والعرض والبيع لمواد غذائية لا تستجيب لشروط حفظ الصحة

ونفذ جهاز الشرطة البيئية ببلدية تونس وفق ذات المتحدث 379 عملية مراقبة للمحلات المفتوحة للعموم و97 عملية مراقبة للمحلات السكنية كما تلقى المكتب ايضا 116 شكاية من قبل المواطنين تعلقت بالخصوص بحفظ الصحة والنظافة العامة للمحلات المفتوحة للعموم والاستغلال المفرط للرصيف وعدم احترام ارتداء الكمامة داخل المحل التجاري وعدم احترام البروتوكول الصحي وعدم احترام طريقة القاء الفواضل التجارية