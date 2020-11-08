القصرين : دفن مسن مصاب بفيروس ” كورونا” بحاسي الفريد خلافا لمقتضيات البرتوكول الصحي

أقدم ، اليوم الأحد ، عدد من أفراد عائلة مسن توفي بسبب اصابته بفيروس “كورونا” أصيل معتمدية حاسي الفريد من ولاية القصرين على تغسيله ودفنه خلافا لمقتضيات البرتوكول الصحي وفق رئيس الدائرة الصحية بمركز الصحة الأساسية بحاسي الفريد الدكتور عماد مخلوف .

وأوضح مخلوف في تصريح ل(وات)أن المسن توفي مساء أمس بمنزله في حدود الساعة السادسة مساء وصدرت نتيجة تحاليله في منتصف ليلة البارحة وكانت ايجابية ، مؤكدا أنه تم إعلام عائلته بنتيجة تحليله غير أنها تولت دفنه صباح اليوم خلافا لمقتضيات البرتوكول الصحي .

ولفت الى أن المسن نقل لقسم الإستعجالي بمركز الصحة الأساسية بحاسي الفريد صباح الخميس المنقضي بعد تعكر حالته الصحية وتم رفع عينة له لتحليلها والتثبت من حمله لفيروس ” كورونا” من عدمه باعتباره يحمل أعراض الوباء (يعاني من ضيق في التنفس وارتفاع في درجة حرارة جسمه ) ، مضيفا أن حالته تعكرت رغم تمكينه من الإسعافات الأولية فتم على الفور طلب سيارة اسعاف لنقله للمستشفى الجهوي بالقصرين لقسم الإنعاش غير أن عائلته رفضت بشدة نقله للمستشفى وعمدت إلى اخراجه من مركز الصحة الأساسية وارجاعه إلى منزله أين فارق الحياة .

وذكر ذات المصدر أنه تم إعلام أعوان مركز الحرس الوطني و رئيس بلدية المكان بالحادثة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأن العائلة حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث توقيا من مخاطر انتشار فيروس ” كورونا” علما أن عائلة شخص مسن مصاب بفيروس كورونا أصيل معتمدية سبيبة من ولاية القصرين، توفي مؤخرا بالمستشفى الجهوي بسليانة، أقدمت على تهريب جثته ودفنه خلافا لمقتضيات البروتوكول الصحي الخاص بالمتوفين بهذا الفيروس، وفق ما ذكره سابقا ل) وات(أحد عناصر فريق دفن حاملي فيروس كورونا ببلدية سبيبة.