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سليانة: تحرير 574 مخالفة لعدم إرتداء الكمامة و68 مخالفة صحية خلال حملات امنية واسعة طيلة اسبوع

2020/11/09 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

قامت وحدات الأمن الوطني والحرس الوطني التابعة لمنطقة الأمن الوطني وإقليم الحرس الوطني بسليانة، من تحرير 574 مخالفة لعدم إرتداء الكمامة و68 مخالفة صحية، وذلك خلال حملات امنية واسعة بمختلف معتمديات الجهة طيلة الأسبوع المنقضي

وتم خلال الحملة، وفق ما افادت به مصادر امنية (وات)، تحرير 574 مخالفة لعدم إرتداء الكمامة و68 مخالفة صحية فضلا عن 4 محاضر تتعلق بخرق البروتوكول الصحي، بالاضافة الى حجز 21 نرجيلة (شيشة) وعدد من الطاولات والكراسي، والاحتفاظ ب4 أشخاص من اجل خرق حظر الجولان وحجز 3 سيارات

يذكر أنه تم التأكيد على تكثيف الحملات الأمنية لفرض تطبيق البروتوكول الصحي وذلك خلال جلسات متتالية صلب اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث وتنظيم النجدة

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