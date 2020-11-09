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وزير النقل: مشروع الشبكة الحديدية السريعة يدخل حيز الاستغلال بداية السداسي الأول من 2021

2020/11/09 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

أعلن وزير النقل واللوجستيك، معز شقشوق، خلال جلسة عامّة خصّصت للحوار مع الحكومة، مساء الاثنين، عن استكمال الأشغال المتعلّقة بمشروع الشبكة الحديدية السريعة، موفى ديسمبر 2020، ليدخل حيز الاستغلال الفعلي بداية السداسي الاول من 2021، بعد تأخير في انجازه قارب الخمس سنوات.

وفسّر شقشوق، في ردّه على سؤال توجّهت به النائبة، لطيفة الحباشي، تأخر انجاز مشروع الشبكة الحديدية السريعة، بفسخ عقد الانجاز في سنة 2017 وطول اجراءات اعادة اطلاق صفقة جديدة اضافة الى بطء تنفيذ المشروع من قبل شركة “سوماترا” نظرا للصعوبات، التي تمر بها الشركة.

وأكد نجاح الوزارة في حل كل الاشكاليات، التّي حالت دون استكمال المشروع، اثر عقد عدة اجتماعات مع المزوّدين في الفترة الأخيرة.

وأكد شقشوق، بالمناسبة، أن الوزارة برمجت تنفيذ المنطقة اللوجيستية بمنطقة “الجدّيدة” باعتباره مشروع يحظى بالأولويّة وسيتم إدراجه ضمن المخطط التنموي 2021 / 2025، اضافة الى برمجة انجاز 6 مناطق لوجيستية اخرى.

وأشار الى العمل مع مختلف المتدخلين لتكوين المخزون العقاري بالشراكة مع القطاع الخاص قصد تفادي التعطيلات، التّي تمّ تسجيلها في اطار تنفيذ المشاريع الكبرى السابقة على غرار مشروع الشبكة الحديدية السريعة.

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