منوبة: تسجيل اربع حالات وفاة في وادي الليل ودوار هيشر وطبربة

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا بولاية منوبة إلى 111 حالة، بعد تسجيل أربع حالات وفاة بكل من وادي الليل وطبربة ودوار هيشر، وفق معطيات كشفت عنها اليوم الاثنين، الإدارة الجهوية للصحة.

وتتعلق حالات الوفاة المسجلة، بمسن يبلغ من العمر 60 عاما توفي أمس الأحد بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة، وتم دفنه اليوم من قبل بلدية طبربة، بعد صدور نتيجة اختبار الكوفيد ـ19 إيجابية.

وسجلت معتمدية وادي الليل بدورها حالتي وفاة، تتعلق الأولى بمسن في ال70 من عمره ثبتت إصابته بفيروس كورونا السبت بعد اخضاعه للاختبار الطبي، وتوفي يوم الأحد بمنزله بمنطقة القباعة. كما توفيت جارته بنفس الحي، وهي تبلغ من العمر 70 عاما أيضا بعد إخضاعها لاختبار الكوفيد وإيوائها بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة، أين توفيت أمس، وتم دفنها اليوم بمقبرة صنهاجة وجارها سابق الذكر، من قبل بلدية وادي الليل.

كما شيعت بلدية دوار هيشر بعد ظهر اليوم جثمان مسنة تبلغ من العمر 86 عاما توفيت أمس الأحد بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة أيضا، بعد ثبوت إصابتها بفيروس كورونا.

يذكر أن الجهة سجلت إلى حدود اليوم 111 حالة وفاة جراء فيروس كورونا، وذلك من جملة 1363 إصابة منذ بداية الجائحة، كما سجلت 557 حالة شفاء، فيما لا يزال عدد 699 حالة حاملة للفيروس.