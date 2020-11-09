قبلي-كورونا: جلسة عمل لمتابعة تطوّرات الوضع الوبائي بالجهة

انعقدت، صباح اليوم الاثنين، بمقر ولاية قبلي، جلسة خصصت للوقوف على تطورات الوضع الوبائي بالجهة في ظل الارتفاع الملحوظ في عدد الاصابات الجديدة بفيروس “كورونا”، وتم خلالها اتخاذ جملة من القرارات للخفض من حدّة انتشار الوباء.

وشملت القرارات، وفق ما أفاد به والي الجهة، منصف شلاغمية، “وات” ، وضع 50 الف دينار على ذمة الادارة الجهوية للصحة لاقتناء بعض وسائل الوقاية لفائدة الاطارات الطبية والشبه الطبية، واقتراح تحويل الاعتمادات المخصصة لبناء قسم لمرضى كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي وقدرها 400 الف دينار لاقتناء تجهيزات اضافية لتعزيز البنية التحتية لمختلف المؤسسات الصحية وذلك بناء على الراي الفني للجنة الطبية بالمستشفى الجهوي بقبلي.

وأضاف أنه تمت الدعوة كذلك إلى ضرورة الاسراع بإيواء الحالات الحاملة للفيروس بالمركز الوطني للايواء الصحي الجماعي بدوز، وتحديد الحاجيات التي تتطلبها عملية تحديث بعض اقسام المستشفى الجهوي حتى تصبح قادرة على إيواء المرضى.

كما تم التواصل خلال هذه الجلسة مع وزير الصحة، فوزي المهدي، وبرمجة جلسة يوم الجمعة المقبل بمقر الوزارة بحضور كافة المتدخلين في القطاع الصحي تخصص للوقوف على حاجيات الجهة في هذا القطاع وما يجب توفيره لتسهيل العمل سواء في المؤسسات الصحية او في المركز الوطني للايواء مرضى كوفيد 19 بدوز وما تحتاجه الجهة من اطارات طبية وشبه وطبية علاوة على تفعيل قرار احداث مخبر للتحاليل الجرثومية بولاية قبلي